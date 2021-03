Kylie Jenner é criticada por pedir doações para pagar cirurgia de amigo

Considerada a celebridade mais bem paga de 2020 pela Forbes, a empreendedora possui um patrimônio líquido estimado em US$ 900 milhões

Considerada a celebridade mais bem paga de 2020 pela Forbes, Kylie Jenner foi alvo de críticas ao longo do final de semana por ter pedido doações para ajudar a pagar as despesas médicas do seu amigo e maquiador Samuel Rauda, que sofreu um acidente de carro recentemente. A multimilionária e fundadora da marca de maquiagens Kylie Cosmetics fez o apelo através dos seus stories no Instagram, onde mostrou ter contribuído para a causa com cinco mil dólares. Usuários das redes sociais ironizaram o fato da empresária de 23 anos da idade estar pedindo dinheiro para os fãs e ter doado uma quantia tão pequena quando comparada ao seu patrimônio líquido, estimado em US$ 900 milhões.

“O fato da Kylie Jenner ter a audácia de pedir por doações para a cirurgia de emergência do seu amigo/maquiador (US$ 60.000) enquanto ela vale um bilhão inteiro diz muito sobre o caráter. Eu estou tão envergonhada por ela”, escreveu uma usuária do Twitter. “Kylie Jenner comprou para a filha dela uma bolsa de US$ 15.000, mas está pedindo dinheiro para os fãs”, comentou outra. “O maquiador dela aparentemente precisa de US$ 60 mil. Kylie Jenner pagando isso seria como alguém com US$ 100 mil de patrimônio líquido separando US$ 6,72 para pagar as contas médicas de um amigo. Em outras palavras, pagar as contas médicas do seu amigo seria como comprar um café com leite premium para Jenner”, comparou a escritora Charlotte Clymer.

the fact that kylie jenner has the audacity to ask for donations for her friends/makeup artists emergency surgery (60,000) while shes worth a whole BILLION is very character telling ahahahahahaahahahahaha im so embarrassed for her — 🦋 nina 🦋 (@ninamazx) March 20, 2021

kylie jenner bought her toddler a $15,000 handbag but is asking her fans for money pic.twitter.com/dH4Rua6Imk — kaitlyn (@kaitlynsaloser) March 21, 2021