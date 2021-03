Gilberto fala em mandar Rodolffo para o paredão após comentário sobre vestido de Fiuk

Sertanejo criticou roupa escolhida pelo filho de Fábio Jr. para usar na festa

Reprodução/Globo Durante a festa na madrugada de domingo, 21, Fiuk questionou Gil se havia "viajado" ao ficar chateado com o comentário



Gilberto, o líder da semana do “BBB21”, não gostou nem um pouco de um comentário feito por Rodolffo. Enquanto os participantes se arrumavam para a festa, o sertanejo criticou a roupa escolhida por Fiuk. “Ó lá, mandaram um vestido pro Fiuk…”, disse. O filho de Fábio Jr. se incomodou com o comentário e respondeu: “Não zoa, não, que eu gosto de vestido. Não entendo a perseguição, tio. Zoa meu cabelo, zoa as minhas roupas…”. “O que eu zoei? Você que entendeu zoação, eu não zoei, não”, rebateu Rodolffo.

Durante a festa na madrugada de domingo, 21, Fiuk questionou Gil se havia “viajado” ao ficar chateado com o comentário. “É complicado… Não viajou, não”, afirmou o doutorando em economia. Depois, ao conversar com Sarah Andrade no quarto do líder, Gil retomou o assunto. “O que ele falou ontem achei muito pesado, muito pesado. Me fez muito mal, de verdade. É o tipo de ofensa que eu ouvi minha vida inteira, ‘com esse jeitinho'”, disse, continuando: “Só por eu achar que ele [Rodolffo] poderia sair não faria isso não, mas aquilo foi muito pesado, fico pensando nos meus amigos lá fora, olhando isso, e falando ‘É sério que você tá vendo isso e não vai falar nada?.” Até ontem, o doutorando estava determinado a mandar Arthur para o paredão, mas a conversa com Sarah deu a entender que o escolhido será o sertanejo.

Fiuk desabafando com o Gil sobre o Rodolffo: “Não é meu cabelo e o vestido que incomoda ele, sou eu”. #BBB21 🎥 Reprodução: GloboPlay / Rede Globo pic.twitter.com/PgAsgC8hqp — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 21, 2021