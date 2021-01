Lady Gaga é escolhida para cantar hino dos EUA na posse do presidente Joe Biden

Jennifer Lopez, Demi Lovato e Justin Timberlake também farão apresentações e Tom Hanks comandará atração

Reprodução/Instagram/ladygaga Lady Gaga é uma apoiadora de longa data de Joe Biden



A cantora Lady Gaga foi escolhida para cantar o hino nacional americano na cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden no próximo dia 20 de janeiro. A estrela vencedora do Oscar 2019 por Shallow é uma apoiadora de longa data de Bien e fez questão de declarar apoio e participar da campanha eleitoral do então candidato ao posto de presidente. Ela também manifestou recentemente nas redes sociais que apoiava o impeachment de Donald Trump nos antes do fim do seu mandato. Segundo divulgado pela Variety, além interprete de Bad Romance, Jennifer Lopez, Demi Lovato e Justin Timberlake também farão apresentações no especial que será transmitido pelos canais locais dos Estados Unidos e por transmissões ao vivo exibidas em plataformas como YouTube, Amazon Prime Video, Facebook e Twitter. Com uma hora e meia de duração, a atração que antecede a posse do 46º presidente dos Estados Unidos do será apresentada pelo ator Tom Hanks.

Todo o evento será apresentado virtualmente seguindo os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19. A segurança do local da posse será reforçada para evitar episódios de violência, depois que uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio dos Estados Unidos na semana passada. Tony Allen, CEO do Comitê de Inauguração Presidencial, explicou: “Nossa primeira prioridade é a segurança – então, embora muitos de nós estejam assistindo em segurança de nossas casas, estamos criando momentos reais de conexão que destacam uma nova era americana inclusiva de liderança que trabalha e representa todos os americanos”.