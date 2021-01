Duda Reis se emociona ao sair da Delegacia da Mulher: ‘Misto de sentimentos’

Atriz foi acompanhada da ex-BBB Gizelly Bicalho que é uma das suas advogadas

Reprodução/Instagram/dudareisb Duda Reis se emocionou após sair da Delegacia da Mulher



A atriz Duda Reis foi a uma Delegacia de Defesa da Mulher na manhã desta quinta-feira, 14, acompanhada das advogadas criminalistas Izabella Borges e a ex-BBB Gizelly Bicalho, que usou as redes sociais para dizer a Duda que estava disponível para advogar a seu favor. “Acabei de sair da delegacia, eu só vim aqui para poder falar com vocês, explicar um pouquinho, é um misto de sentimentos que eu estou sentindo, mas em primeira mão eu queria muito agradecer minhas advogadas, a Isabella e a Gizelly, [agradeço] por todo o acolhimento que recebi da Delegacia da Mulher e das minhas advogadas. Obrigada pelo apoio de vocês, mesmo”, falou Duda, que começou a chorar e precisou interromper a gravação dos stories no Instagram. A ex-namorada de Nego do Borel fez uma série de vídeos na quarta-feira, 13, relatando casos de agressões físicas e verbais que sofreu durante o relacionamento com o cantor. Ela falou também que abriria um Boletim de Ocorrência contra o ex que, segundo ela, chegou a ameaçar matar a sua família. O assunto ganhou repercussão em todo o país após ser divulgado um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes dos momentos íntimos que viveu com o artista na época em que ele era comprometido.