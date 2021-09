Larissa Manoela assume affair com ator com quem contracenou em filme da Netflix

Após ser vista aos beijos com André Luiz Frambach na praia, atriz confirmou que eles ‘estão se conhecendo’

Reprodução/Instagram/eikeduarte/03.09.2021 Larissa Manoela contracenou com André Luiz Frambach em 'Modo Avião'



A atriz Larissa Manoela confirmou que está vivendo um affair com o ator André Luiz Frambach. O casal contracenou junto no filme “Modo Avião”, que foi lançado na Netflix em janeiro de 2020. Na manhã desta sexta-feira, 3, os atores foram flagrados aos beijos na Praia Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da atriz informou que Larissa e André “estão se conhecendo”. Os rumores de que os atores estariam juntos começaram há alguns meses, mas, em entrevista à Quem, André disse que quando houve as primeiras especulações eles não estavam juntos. Segundo o artista, que esteve no elenco de “Malhação: Vidas Brasileiras”, ele e Larissa se aproximaram quando o elenco de “Modo Avião” decidiu se reencontrar para matar a saudade. “Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, afirmou. O ator, que anunciou o fim do seu relacionamento com a atriz Rayssa Bratilieri em junho deste ano, negou que houve traição e enfatizou que sempre houve respeito em seu relacionamento. Já Larissa terminou seu namoro com o ator Leo Cidade em fevereiro deste ano.