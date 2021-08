Filme com Larissa Manoela, ‘A Barraca do Beijo 3’ e mais: confira as estreias de agosto na Netflix

Nova temporada de ‘Control Z’, série com Sandra Oh, filme com Jason Momoa, animação com músicas de Lin-Manuel Miranda e documentário sobre João de Deus são outros destaques do mês

A Netflix está cheia de novidades no mês de agosto e um dos destaques é o filme “Diários de Intercâmbio”, protagonizado pela atriz Larissa Manoela. “Antes falávamos muito sobre filmes para a família brasileira, mas acredito que este é um filme para as famílias de todo o mundo. É gratificante poder dividir a alegria contagiante do Brasil”, afirmou a artista. Esse não é o único projeto de Larissa com a plataforma de streaming e, em breve, um outro filme estrelado por ela entrará no catálogo da Netflix. A animação “A Jornada de Vivo”, com músicas originais de Lin-Manuel Miranda, é outra estreia do mês que promete agradar os assinantes. Também estreiam uma releitura da comédia romântica “Ela é Demais” e “Justiça em Família”, um filme cheio de ação com o astro Jason Momoa. Outra aguardada estreia do mês é “A Barraca do Beijo 3”, que traz o desfecho final da história de Elle (Joey King). Entre as séries, chegam em agosto as segundas temporadas de “Control Z” e “Valéria”. Outras novidades são “Cozinhando com Paris Hilton” e “The Chair”, com Sandra Oh. Também tem novos documentários e um deles é “João de Deus – Cura e Crime”, que traz conteúdos exclusivos do caso que chocou o Brasil. Já em “Pray Away” são discutidos os efeitos nocivos que a “terapia de conversão” causaram para a comunidade LGBTQIA+. Confira quais são as principais estreias de agosto na Netflix:

Séries

“Control Z: Temporada 2” – Estreia 04/08

A aguardada continuação da série espanhola “Control Z” é uma das estreias de agosto. Os novos episódios começam em um novo semestre da Escola Nacional e todos parecem ter esquecido do que aconteceu com Luís (Luis Curiel). O problema é que um estranho vai assumir as redes sociais do garoto e começará a ameaçar quem praticou bullying com ele na escola.

“Cozinhando com Paris Hilton” – Estreia 04/08

Em “Cozinhando com Paris Hilton”, a socialite vai colocar a mão na massa e seus convidados famosos é quem vão experimentar o que ela aprontar na cozinha. Com estilo e desenvoltura, os assinantes podem esperar uma série culinária diferente, com muita diversão e, claro, purpurina.

“Valéria: Temporada 2” – Estreia 13/08

A trama espanhola baseada nos romances de Elísabet Benavent volta com mais conflitos profissionais e amorosos. Na trama de “Valéria”, quatro amigas buscam apoio umas nas outras para tomar decisões importantes para suas vidas.

“Desaparecido para Sempre” – Estreia 13/08

Baseada no livro do renomado autor de suspense Harlan Coben, a série francesa “Desaparecido para Sempre” tem como foco Guillaume Lucchesi, que tenta desvendar um novo mistério após perder a namorada, que desaparece sem deixar rastros 10 anos depois dele perder outras duas pessoas que amava.

“The Chair” – Estreia 20/08

Com Sandra Oh no papel principal, “The Chair” acompanha a história de uma mulher que se torna a primeira não-branca a se tornar chefe de uma grande universidade. Em meio a conflitos pessoais, ela tenta atender as altas expectativas de um departamento que anda de mal a pior.

“Clickbait” – Estreia 25/08

Quem é Nick Brewer? Será que as pessoas que estão à volta desse homem o conhecem de fato? Essas são as perguntas que norteiam o suspense “Clickbait”. A série apresenta oito pontos de vista diferentes que vão dar pistas que ajudarão a solucionar um crime que é alimentado pelas redes sociais.

“A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo” – Estreia 31/08

A famosa especialista em organização está de volta à Netflix com a série “A Magia do Dia a Dia”. O desafio de Marie Kondo nessa nova produção é colocar uma cidade inteira em ordem. Será que ela vai conseguir?

“Good Girls: Temporada 4” – Estreia 31/08

A 4ª temporada de “Good Girls” também estreia em agosto e, nos novos episódios, Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman) estão na mira dos agentes federais e passam a refletir sobre as vantagens e dificuldades do trabalho delas. Mesmo com sucesso de público, a produção de comédia dramática não deve ter uma nova temporada, pois, segundo o Deadline, a série não foi renovada pela NBC.

Mais séries

Também estreiam em agosto: “Top Secret: OVNIS” (03/08), “Hit & Run” (06/08), “AlRawabi School for Girls” (12/08), “Vosso Reino” (13/08), “Todo va a estar bien” (20/08), “Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes” (25/08), “A Saída” (25/08), “Titletown High” (27/08), “As Nove Emoções” (06/08) e “D.P Dog Day” (sem data definida).

Filmes

“A Jornada de Vivo” – Estreia 06/08

Na animação “A Jornada de Vivo”, um jupará cheio de talento parte em uma viagem de Havana, em Cuba, a Miami, nos Estados Unidos, com o intuito de entregar uma música ao grande amor do seu dono. Essa aventura musical conta com canções inéditas de Lin-Manuel Miranda, que é criador do fenômeno da Broadway “Hamilton” e vencedor dos prêmios Tony, Grammy e Pulitzer.

“A Nuvem” – Estreia 06/08

O terro francês “A Nuvem” contra a história de uma mulher que cria gafanhotos com o intuito de vender como alimento proteico. O problema é que os insetos param de se reproduzir e ela descobre algo inesperado: os gafanhotos são loucos por sangue.

“A Barraca do Beijo 3” – Estreia 11/08

O desfecho final da comédia romântica “A Barraca do Beijo” também chega em agosto à Netflix. Elle, interpretada por Joey King, quer aproveitar ao máximo seu último verão antes da faculdade e acaba encontrando uma lista que fez na infância com Lee, vivido por Joel Courtney, com coisas que eles gostariam de fazer antes de terminar a escola. Além disso, ela precisa resolver sua situação com Noah, interpretado por Jacob Elordi.

“Beckett” – Estreia 13/08

No longa, que leva o nome do protagonista, Beckett (John David Washington) acompanha a luta de um turista americano que acaba no centro de uma conspiração política após um trágico acidente de carro que acontece na Grécia. Ao virar um fugitivo, ele precisa se desdobrar para salvar a própria vida.

“Diários de Intercâmbio” – Estreia 19/08

Uma das novidades de agosto é o filme nacional “Diários de Intercâmbio”, protagonizado por Larissa Manoela. Na trama, a atriz vive Bárbara, uma jovem que parte com a amiga, Thaila (Thati Lopes), para um intercâmbio no estado de Nova York, nos Estados Unidos, com a expectativa de que isso vai resolver seus problemas. Juntas, elas vão se envolver em diversos tipos de confusão.

“Justiça em Família” – Estreia 20/08

Estrelado pelo astro Jason Momoa, “Justiça em Família” mostra a luta de um homem que busca justiça após perder sua mulher devido a ganância de um laboratório farmacêutico. Com isso, ele vira um alvo e precisa proteger o outro amor da sua vida, sua filha, interpretada pela atriz e cantora Isabela Merced.

“Ele é Demais” – Estreia 27/08

Fazendo uma releitura da clássica comédia romântica adolescente dos anos 1990, “Ela é Demais” estreia na Netflix com uma trama repaginada. Na atual versão, uma influenciadora assume o desafio de transformar um garoto solitário e visto como esquisitão no rei do baile da escola. O longa é protagonizado por Rachael Leigh Cook e Tanner Buchanan e conta com participação especial de Kourtney Kardashian.

Mais filmes

Também estreiam em agosto: “Chico: Artista Brasileiro” (01/08), “Star Trek” (01/08), “Como Hackear seu Chefe” (02/08), “Pompeia” (04/08), “Jobs” (04/08), “Duas Rainhas” (06/08), “1976: Entre o Amor e a Revolução” (04/08), “Chorão: Marginal Alado” (08/08), “O Souvenir” (10/08), “Demais pra Mim” (18/08), “Bravura Indômita” (22/08) e “O Quinto Set” (27/08).

Documentários

“Pray Away” – Estreia (03/08)

A produção traz relatos de sobreviventes e ex-líderes de um movimento que oferecia uma problemática “terapia de conversão”. Os depoimentos mostram os efeitos nocivos que isso causou na comunidade LGBTQIA+ e como funcionava essa prática. O documentário tem Ryan Murphy e Jason Blum como produtores executivos.

“Shiny Flakes: Drogas Online” – Estreia (03/08)

O documentário explora a história real que inspirou a série “Como vender drogas online (rápido)”. Max S. conta como conseguiu, aos 18 anos, criar um império do tráfico de drogas sem ao mesmo sair do seu quarto.

“João de Deus – Cura e Crime” – Estreia (25/08)

João de Deus era um médium idolatrado e que se tornou reconhecido internacionalmente ao passar a ser acusado de abuso por sobreviventes. O documentário conta com imagens exclusivas do caso que ganhou repercussão nacional e traz todas as partes envolvidas com o intuito de explorar essa história que chocou o Brasil.

Mais documentários

Também estreiam em agosto: “Cocaine Cowboys: The Kings of Miami” (04/08), “Lokillo: O Novo Normal” (12/08), “RIDE ON TIME: Temporada 3” (27/08) e “John DeLorean: Visionário ou vigarista?” (31/08). Com histórias épicas do mundo dos esportes, “Untold” é um documentário dividido em cinco partes que vão estrear ao longo do mês. “Untold: Briga na NBA” será lançado em 10/08, “Untold: Pacto com o Diabo” dia 17/08, “Untold: Caitlyn Jenner” em 24/08 e “Untold: Crime e Infrações” será disponibilizado em 31/08.

Infantil

As crianças também vão se divertir com a chegada de “Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto” (13/08), “The Loud House: O Filme” (20/08) e “Bebê Oggy” (24/08). Também estreiam novas temporadas de “Masha e o Urso: Temporada 4” (01/08/2021), “O Clube das Winx: Temporada 7” (15/08), “A Casa Mágica da Gabby: Temporada 2” (10/8/2021) e “Reunião de Família – Parte 4” (26/08). Outros títulos que entram no catálogo são: “Show Dogs: O Agente Canino” (01/08), “Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas” (08/08), “Eu ♡ Arlo” (27/08).