Larissa Manoela impressiona seguidores ao revelar que nunca levou um fora

A atriz Larissa Manoela impressionou muitos seguidores ao dizer que nunca levou um fora. A artista decidiu fazer a brincadeira com seus seguidores do Instagram para responder algumas dúvidas e um deles quiser saber se ela já tinha sido dispensada por algum um “boy gato”. A resposta dela foi a seguinte: “Eu nunca levei um fora”. A afirmação de Larissa Manoela, que atualmente está solteira, repercutiu nas redes sociais. “Igual a Larissa Manoela, eu também nunca levei um fora, afinal nunca nem cheguei em alguém para ter a chance de levar fora”, brincou um seguidor no Twitter. “Larissa Manoela dizendo que nunca levou fora de boy gato. Eu já levei não apenas de boy gato, mas de boy feio também”, comentou outro. “Larissa Manoela falando no Instagram que nunca levou um fora, eu nunca levei foi pouco fora. Rindo de nervoso”, acrescentou mais um. Durante o papo com os seguidores, a atriz comentou sobre o episódio em que fez xixi no palco. “Já entendi que amam reviver essa história (risos). Eu que lute”, escreveu. A artista também contou outras curiosidades sobre ela como, por exemplo, que se acha um meme ambulante e que muitas vezes troca nomes e gagueja em cena. Ela disse ainda que é uma pessoa que evita brigas e que já fingiu gostar de algo só para agradar alguém. Larissa Manoela deixou o SBT e foi contrata ano passado pela Globo, ela era uma das grandes apostas do canal e chegou a ser escalada para protagonizar uma novela das 18h, mas com a pandemia, as gravações foram suspensas e a artista precisou adiar sua estreia na emissora.

igual a larissa manoela eu também nunca levei um fora afinal nunca nem cheguei em alguém p ter a chance de levar fora — julia.nna (@jumendzz) June 1, 2021

Larissa Manoela nunca levou um fora KKKK queria — Let (@Letss44) June 1, 2021

Larissa Manoela dizendo que nunca levou fora de boy gato. Eu já levei não apenas de boy gato mas de boy feio tbm. — Théo Neele (@oliverflorrick) June 1, 2021

quem daria um fora na larissa manoela?!?!?!?!?!? pic.twitter.com/IR85SoV3Iu — bibs. ♡’s bruh e ari. 📖: nárnia³ (@lwolfxstar) June 1, 2021

assim como Larissa Manoela nunca levei um fora pois nunca tive autoestima suficiente pra dar em cima de alguém kkkkkkkk — eve (@eveysouza) June 1, 2021