Larissa Manoela confessa que adquiriu novo medo nos últimos meses: ‘Fone de ouvido me ajuda’

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela contou que usa fone de ouvido para enfrentar o medo



A atriz Larissa Manoela fez uma confissão em suas redes sociais. Ela contou que adquiriu medo de andar de avião nos últimos tempos, algo que não tinha antes. “Bem que dizem que quando a gente vai ficando mais velho vai adquirindo medos que antes a gente não tinha. Eu: avião”, contou. Larissa concordou com seguidor que refletiu que a ingenuidade de sua infância impossibilitava sua mente de pensar nos eventuais problemas em um voo. Ela contou que, hoje, usa o fone de ouvido para se acalmar nas viagens. “Eu simplesmente coloco meu fone de ouvido, dou play nas músicas mais calmas e ativo o cancelamento de ruído. Ajuda a me manter menos tensa. A não ser que a turbulência me atrapalhe”, escreveu. Nascida em São Paulo, Larissa Manoela vive no Rio de Janeiro, mas precisa se locomover com o avião para realizar trabalhos no dia a dia.