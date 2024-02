Larissa Manoela surpreende marido com festa de ‘pré-aniversário’

André Luiz Frambach completa 27 anos nesta quinta-feira (15)

Reprodução / Instagram @larissamanoela Larissa Manoela ao lado do marido André Luiz Frambach



A atriz Larissa Manoela, casada com o ator André Luiz Frambach, resolveu surpreender seu amado com uma festa de “pré-aniversário” nesta quarta-feira, 14, na residência do casal. Em ritmo carnavalesco e aproveitando para comemorar o Valentine’s Day (equivalente ao Dia dos Namorados, nos EUA), Larissa escreveu: “My valentine e seu pré niver. Te amo”. Os dois estão casados desde dezembro do ano passado. Nesta quinta-feira, 15, André Luiz completa 27 anos. A união do casal foi selada em uma cerimônia intimista e “secreta”, que só veio à tona um dia depois. Na publicação em seu perfil do Instagram, a atriz também fez questão de mostrar a alegria do casal na celebração do quase aniversário de André. Confira:

