Latino diz que Anitta ‘não representa as mulheres dignas do Brasil’; entenda

Cantor criticou a poderosa após ela afirmar que ‘já ficou com metade da indústria’ musical

Reprodução/Instagram/latino/16.08.2021 Latino criticou Anitta após ela dizer que ficou com metade da indústria musical



Parece que o cantor Latino ainda não superou a antiga desavença que possui com a cantora Anitta. Nas redes sociais, o funkeiro criticou as declarações que a poderosa deu no canal do YouTube “Molusco TV”, de Porto Rico. Durante a entrevista, a artista confirmou que “já ficou com metade da indústria” musical e enfatizou: “Nunca foi por interesses profissionais. Eu transo com as pessoas por transar, porque quero transar”. Anitta destacou ainda que muitos homens fazem a mesma coisa, mas só as mulheres são julgadas. O posicionamento da dona do hit Envolver viralizou nas redes sociais e Latino comentou: “É o fim dos tempos! Não representa as mulheres dignas do Brasil”. Os fãs da cantora rebateram o cantor de Festa no Apê.

“Você é uma mulher? Fale por você! Não generalize as mulheres do Brasil… mulheres pensam sozinhas e tem opiniões próprias, recalcado”, comentou uma seguidora. “Sinto te informar, mas dignidade é poder ser quem se é e deixar os outros em paz mesmo que pensem diferente”, comentou outra. “Toma seu biscoito”, ironizou mais uma. Latino já declarou algumas vezes que possui mágoa de Anitta, isso porque há alguns anos ele esteve presente em uma festa promovida pela artista e ela o apresentou aos estrangeiros que também estavam no local como um cantor da velha-guarda que já fez muito sucesso e, hoje, está tentando voltar ao estrelato. Durante participação em um podcast no ano passado, Latino disse que o comentário da cantora o fez deixar a festa: “Fiquei puto. Fui bolado para o carro, confesso que eu chorei, fiquei triste”.