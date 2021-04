Latino relembra desentendimento com Anitta e diz que foi ‘humilhado’ pela cantora

Cantor falou que chegou a chorar após a poderosa dizer que ele era da ‘velha-guarda’

Reprodução/Instagram/latino Latino deu detalhes da festa em que saiu chorando por causa de Anitta



O cantor Latino voltou a falar do desentendimento que teve com Anitta em uma festa promovida pela cantora e disse que chegou a chorar após ser “humilhado” pela artista. O dono do hit Festa no Apê contou que há cerca de dois anos estava em uma balada com Nego do Borel e ele o convidou para uma festa na casa da poderosa. “Ele me levou dizendo que a Anitta pediu para me levar”, disse Latino durante participação no podcast “No Flow”. Chegando à festa, Latino disse que conversou com alguns estrangeiros que estavam meio descolados até Anitta aparecer. “Ela chegou com aquele jeito dela, espalhafatosa, começou a brincar com meia dúzia de piadas em inglês.”

Um dos estrangeiros perguntou quem era Latino e a resposta de Anitta foi o que magoou o cantor. “Ela disse que eu era um artista brasileiro, meio que desmerecendo, desdenhando. Ele falou que eu falava bem inglês, ela falou: ‘Sério?’. Chegou um outro cara perguntando quem eu era e ela falou: ‘Ele é da velha-guarda. Fez muito sucesso lá trás e hoje está tentando voltar’. Fiquei puto. Fui bolado para o carro, confesso que eu chorei, fiquei triste”, disse o cantor, que fez questão de enfatizar que já morou nos Estados Unidos e entende bem inglês. Nego do Borel foi atrás de Latino perguntando por que ele estava no carro, o cantor disse que explicou ao amigo que tinha sido humilhado por Anitta na festa e que ia embora.