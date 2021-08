Latino fala de vício em corrida de cavalo: ‘Perdi R$ 30 milhões’

Cantor disse que perdeu tudo o que conquistou e foi ameaçado de morte por dever agiota

Reprodução/Instagram/latino/16.08.2021 Latino contou que perdeu tudo após ficar viciado em corrida de cavalo



O cantor Latino perdeu muito dinheiro por nutrir um vício inusitado no auge do seu sucesso. Entre os anos de 1992 e 1996, o dono do hit Festa no Apê apostava em corrida de cavalo e isso fez com que ele perdesse grande parte de tudo o que conquistou com a música. “Eu era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, fiz muita merda e me viciei em corrida de cavalo. Perdi tudo. Por baixo, eu perdi uns R$ 30 milhões. Na época, eu apostava de manhã até a noite. Eu deixava de fazer shows para ficar no Jockey Club [em São Paulo]”, contou o cantor durante participação no podcast “Inteligência Ltda”. O vício de Latino era tanto que, quando estava fazendo um show, seus amigos ficavam encarregados de ligar para saber quanto ele gostaria de apostar.

Além de perder dinheiro, o artista também enfrentou outros tipos de problemas. “Jogo é uma coisa de energia pesada, eu fui abandonando o show business, vi que eu estava fazendo a maior cagada da minha vida. Eu quebrei, fui ao zero, fiquei devendo muita gente, não tinha condições de pagar. Eu lembro que tinha um agiota e um deputado que na época me ajudaram. Eu fiquei muito na merda, perdi tudo o que construí na minha carreira”, revelou Latino, que também foi ameaçado de morte por causa da sua dívida. “Era pior que cocaína. Não conseguia controlar, pegava dinheiro emprestado para apostar. Não sei explicar, era diabólico. Fiquei muito mal nessa época, tive depressão e síndrome do pânico. Tive que vender tudo para pagar essas contas altas, fiquei devendo agiota e eu lembro que queriam me matar se eu não pagasse, então fiquei fora da curva”, finalizou.