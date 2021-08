Maria Lina diz que está vivendo ‘um momento difícil’ após separação de Whindersson

Estudante universitária agradeceu o apoio que está recebendo dos seguidores após o término

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/16.08.2021 Maria Lina agradeceu o apoio após separar de Whindersson Nunes



A estudante universitária Maria Lina falou como está se sentindo após se separar do humorista Whindersson Nunes. No último domingo, 15, Maria foi a um parque andar de bicicleta com a sua mãe e falou aos seguidores que o passeio fez muito bem a ela. “Foi muito legal, eu quase caí várias vezes, tenho um problema gravíssimo de equilíbrio, ele é péssimo. Andei de bicicleta, vi as pessoas, tive contato com a natureza, foi bem gostoso”, falou. A ex-noiva de Whindersson também agradeceu o apoio que vem recebendo. “Obrigado por tanto carinho que vocês me dão, como sempre. Obrigado por me mandarem mensagens bonitas, recebi até mensagens de pessoas cantando mensagens de Deus, lindas, eu não tenho palavras.”

Maria também não escondeu que está, sim, vivendo uma fase complicada e que receber esse apoio dos seguidores tem a ajudado. “Obrigada mesmo, faz toda a diferença esse acolhimento, principalmente nesse momento que estou vivendo, porque é um momento tão difícil. Esse acolhimento das pessoas é muito especial”, concluiu. Whindersson e Maria anunciaram a separação na última sexta-feira, 13. O humorista disse que reconhece seus defeitos e que não conseguiu ser a pessoa que prometeu que seria a então noiva. Ele também pediu para os fãs não “cancelarem” Maria nas redes sociais. A estudante também se pronunciou e pediu para os seguidores não procurarem um culpado para o término. O casal estava junto desde novembro do ano passado e tiveram um filho, João Miguel, que morreu após nascer prematuro.