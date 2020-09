Latino e noiva testam positivo para coronavírus: ‘Consciência tranquila’

Cantor defendeu que respeitou normas de distanciamento social ao comunicar diagnóstico da doença nesta quinta-feira (3)

Reprodução/Instagram Cantor disse que respeitou normas de distanciamento social, assim como a noiva



O cantor Latino e sua noiva, Rafaella Ribeiro, testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi compartilhada por eles nesta quinta-feira (3). Segundo a revista Quem, o casal foi a um hospital, no Rio de Janeiro, durante a madrugada com alguns dos sintomas da doença, incluindo febre e dor de cabeça, mas foram liberados.

Em suas redes sociais, Latino confirmou o diagnóstico da doença na tarde de hoje e defendeu que tanto ele como a noiva respeitaram as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Testamos positivo para Covid-19 hoje, eu e minha noiva, Rafaella. Deus está no controle e temos a consciência tranquila de que cumprimos todas as orientações de distanciamento social”, escreveu Latino. “Vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai dar tudo certo. Contamos com a torcida de todo!”, completou.