Leo Dias: ‘Nunca brochei’, diz Belutti sobre tratamento de calvície

Dupla com Marcos, Bruno Belutti foi o entrevistado do Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta quinta-feira (3)

Reprodução/Instagram/belutti Belutti tambpem falou sobre suas expectativas para o retorno de grandes eventos



Bruno Belutti, da dupla com Marcos, revelou ao Tô na Pan, programa apresentado por Leo Dias e Ligia Mendes, que nunca foi afetado sexualmente apesar de tomar finasterida, remédio utilizado para o tratamento de calvície e que tem entre seus efeitos colaterais a disfunção erétil. “Nunca brochei. O pipi nunca falhou”, disparou sem papas na língua o sertanejo. Belutti contou que começou ter queda de cabelo aos 19 anos. “O meu antes é desesperador. Além de ser bem mais magro, eu parecia um pirulito: cabeça grande e magrinho. Naquela época, eu tive até um pouco de depressão por causa disso”, disse. “É algo que não precisa ser artista para se preocupar e ficar triste. Talvez eu teria que me acostumar com a condição de ser careca por não ter dinheiro para bancar um transplante, mas eu faria de qualquer jeito. Já não é o primeiro e o resultado fica sempre incrível”, completou.

Dança dos Famosos

Belutti estará entre os participantes da próxima edição do Dança dos Famosos. Diferente de César Menotti, que foi cortado da atração por causa do seu peso, o sertanejo foi confirmado para participar do quadro da TV Globo. Belutti disse que viu ma oportunidade de se arriscar em algo novo enquanto seus shows estão paralisados com a pandemia do novo coronavírus. “Eu sou muito ruim de dança, sou duro. As pessoas acham engraçado minha dança justamente porque parece o Robocop tentando ter swing. Se acontece das pessoas mandarem bem [na atração] deve ser mérito dos professores. Eu tô com zero expectativas. Sempre falo que aceitei porque quero levar para as pessoas entretenimento e alegria.”

