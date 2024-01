Lázaro Ramos recebe alta de hospital após internação por estafa

Quadro é um estágio avançado de cansaço emocional e pode levar a problemas mentais mais graves

Reprodução/Instagram/olazaroramos/22.09.2021 Lázaro Ramos foi internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, após passar mal e desmaiar em sua residência



O ator Lázaro Ramos foi internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, após passar mal e desmaiar em sua residência, localizada na capital baiana. Após a realização de exames, a equipe médica chegou à conclusão de que o artista estava sofrendo de estafa, um estágio avançado de cansaço emocional. A estafa é caracterizada por sintomas como desânimo, procrastinação, angústia, dores de cabeça, falta de motivação, falhas de memória, dificuldade de concentração, diminuição da produtividade, insônia, gastrite, tonturas e tremores. O quadro é considerado o primeiro passo para problemas mentais mais graves, como o burnout e a depressão. O ator teve alta no domingo, 21, dois dias após a internação, e ficará em repouso.

A recomendação médica envolve a busca por orientações médicas, a valorização do repouso e do lazer, a garantia de um sono tranquilo, a redução do ritmo de trabalho e a revisão das prioridades diárias. Além disso, é fundamental diminuir o estresse, estimular emoções positivas, realizar atividades que liberem serotonina, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente.