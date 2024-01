Nizam é eliminado do ‘BBB 24’, Rodriguinho vira líder e reality aposta em paredão quíntuplo

Participante recebeu apenas 17,14% dos votos para permanecer na casa no paredão triplo contra Giovanna Pitel e Raquele; nova eliminação acontece na terça-feira

Reprodução/Globoplay Discurso de eliminação aborda percepções dos participantes e polêmica do espelho



O pipoca Nizam foi o quarto participante a deixar o “BBB 24“. Na noite do domingo, 21, ele foi eliminado após receber apenas 17,14% dos votos no paredão triplo contra Giovanna Pitel e Raquele, que receberam 37,49% e 45,37% dos votos, respectivamente. Ao todo, o Paredão recebeu um total de 13.999.624 votos e o objetivo era escolher quem deveria ficar. Em discurso de eliminação, Tadeu Schmid abordou a percepção dos participantes dentro e fora da casa, destacando como diferentes visões de um mesmo fato podem ser interpretadas de maneiras opostas, usando uma metáfora do espelho. A polêmica foi protagonizada por Nizam com a ex-participante Vanessa Lopes – que desistiu do programa -, após o brother afirmar que a colega só falava olhando para os espelhos da casa.

“É como se estivéssemos nos olhando no espelho, enquanto as pessoas nos observam diretamente. No espelho, a imagem fica invertida. (…) Nós te vemos de frente, mas você se vê invertido. Em outras edições do programa, participantes com o seu perfil já foram longe. No entanto, nesse paredão, houve uma troca de posições entre sexta-feira e hoje. O resultado final está aqui, e podemos dizer que tudo começou no espelho”, disse Tadeu a Nizam. Após a eliminação, o jogo no reality show continuou com uma prova do líder, vencida pelo cantor Rodriguinho. Ele assume a segunda liderança na competição.

Em seguida, a formação do paredão teve início com a indicação de Alane pelo líder. A sister teve direito ao contragolpe e puxou Pitel, que voltava no paredão com Nizam e Raquele. Na sequência, Vinícius foi o mais votado pela casa e também teve direito ao contragolpe, escolhendo Marcus Vinícius. Em conjunto, Marcus e Pitel puxaram Luigi para a berlinda. A eliminação acontece na terça-feira, 23.