MC Bin Laden afirma que casaria com participante do ‘BBB 24’: ‘Um diamante’

Funkeiro deixou Beatriz sem graça ao declarar seu interesse; possível casal recebeu apoio dos colegas de confinamento

Reprodução/Instagram/@bbb e @mcbinladen MC Bin Laden surpreende ao afirmar que casaria com Beatriz, participante do BBB 24



Na madrugada desta segunda-feira, 22, o cantor MC Bin Laden surpreendeu a todos ao afirmar que casaria com sua colega de confinamento Beatriz, participante pipoca do “BBB 24“. O funkeiro deixou a sister sem graça ao declarar seu interesse, mas logo recebeu o apoio dos colegas de confinamento, que começaram a torcer pelo casal. Segundo Bin Laden, se tivesse conhecido Beatriz fora do programa, ele não hesitaria em dar esse passo importante em sua vida. “Se eu te conhecesse fora, eu casava”, declarou.

“Sempre buscava minas pela personalidade, pelas qualidades. (…) É pra você reconhecer quem você é. O cara que ficar com você ganha um p*ta diamante, na loteria!”, afirmou Bin Laden. A declaração do cantor foi bem recebida por Wanessa Camargo, que concordou com a opinião e revelou que pretende compor uma música inspirada nas palavras do cantor. Por sua vez, Beatriz agradeceu o elogio e ficou animada com a possibilidade de participar do clipe musical.