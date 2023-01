Lembra dela? Estrela de ‘Pequena Miss Sunshine’ se casa aos 26 anos; veja

Abigail Breslin disse que se casou com seu ‘melhor amigo’; eles estão juntos desde 2017 e noivaram ano passado

Reprodução/Searchlight Pictures Abigail Breslin interpretou Olive Hoover em 'Pequena Miss Sunshine'



A atriz Abigail Breslin surpreendeu seguidores ao anunciar que está casada. A artista, que atualmente tem 26 anos, ficou conhecida na infância ao protagonizar o sucesso “Pequena Miss Sunshine” (2006). Na noite de domingo, 29, ela fez um post no Instagram mostrando que se casou com Ira Kunyansky. Primeiro, ela compartilhou uma foto da sua mão com a aliança e escreveu: “Sua garota se casou”. Depois, ela publicou uma foto vestida de noiva e declarou: “Casei com meu melhor amigo”. O noivo também se manifestou nas redes sociais. “Amo minha outra metade”, disse Ira ao postar uma foto do casamento. O casamento teria acontecido no último sábado, 28, e a festa se estendeu até a madrugada de domingo. Abigail divulgou que estava noiva em fevereiro do ano passado em um post no Instagram. O casal, no entanto, está junto desde 2017. Antes de se relacionar com Ira, a artista teve um relacionamento abusivo e sofreu violência doméstica. Ao tornar público tudo o que viveu, ela contou que era espancada e trancada em quartos. Abigail tinha 10 anos quando se destacou ao interpretar Olive Hoover em “Pequena Miss Sunshine”. A personagem rendeu à artista uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em 2007. Veja fotos do casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abigail Breslin/SOPHOMORE (@abbienormal9)