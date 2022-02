Leo Picon fala sobre relação com Jade e nega fama de família milionária: ‘Começamos na raça’

Em entrevista ao Pânico, influenciador afirmou que apoiaria romance entre a irmã e Paulo André no ‘BBB 22’

Reprodução/Pânico Leo Picon foi o convidado do programa Pânico desta quinta-feira, 3



Nesta quinta-feira, 3, o programa Pânico recebeu o influenciador digital Leo Picon. Irmão mais velho de Jade Picon, participante do BBB 22, ele falou sobre os rumores sobre a renda de sua família. “Minha irmã trabalhou comigo, pagava 20 reais para ela por semana lá atrás, para ajudar a montar as caixas. A empresa começou na raça, saía da escola, fazia os pedidos, precisava de ajuda e quem estava próximo a mim para me ajudar era minha irmã”, disse ele, sobre a Approve, marca de roupas que fundou. “Falam muito, veio muito meme que a Jade é milionária, que nossa família… mas não foi, meu pai trabalhou para c******. Eu, que sou mais velho, pude ver ele mudar o padrão de vida da nossa família, isso foi um exemplo para a gente”, completou.

Com a entrada de Jade Picon no Big Brother Brasil, Leo opinou sobre a relação entre a irmã e o brother Paulo André. “Apoio qualquer pessoa que respeitar minha irmã e fazer ela feliz, sempre falei isso para ela. Ciúmes é um sentimento que todo mundo tem que lidar como ser humano. Você tem ciúmes como irmão, tem ciúmes como amigo, como namorado. É uma parada que você trabalha dentro de ti. Esse negócio da Jade sempre ter uma preocupação, zelo… mas quem respeitar e fazer ela feliz tem total meu apoio”, disse. Segundo o empresário, sua relação com a irmã caçula sempre foi de muita clareza. “Geralmente, quando rolam essas coisas da vida dela, a gente está junto. A gente sai muito junto. Não tem muita fofoca.”

Leo ainda falou sobre o amigo Pedro Scooby, que também está confinado no reality. “Em relação a Jade e o Scooby, tenho uma consideração de família por ele, vivemos muitas coisas juntos. Estão sendo exatamente como eles são. Eles se conheciam por mim, mas nunca tinham se cruzado. A gente foi para Portugal, ficamos na casa do Whindersson, chamamos o Scooby. A Jade estava lá bem no dia que estavam acabando com ela, ela estava chateada. Foi um rolê aleatório, eles ficaram muito amigos”, disse, sobre as acusações de traição por parte da irmã no relacionamento com João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

