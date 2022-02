Marido de Tiago Abravanel diz que perdoaria traição no ‘BBB 22’ e explica o motivo

Fernando Poli disse liberou o selinho, mas não gostaria de ver o parceiro embaixo do edredom com ninguém; Maíra Cardi também falou do combinado que fez com Arthur Aguiar

Reprodução/Instagram/ferpoli Fernando Poli e Tiago Abravanel estão juntos há sete anos



Fernando Poli, que é casado com o ator Tiago Abravanel, deu detalhes do combinado que fez com o marido antes dele entrar no “BBB 22”. O neto de Silvio Santos foi liberado para dar selinho, mas Fernando deixou claro que não queria ver o parceiro embaixo do edredom com ninguém. “Estamos sete anos juntos, é uma relação super tranquila, hoje em dia tem muito menos ciúmes do que tinha antigamente”, comentou parceiro de Tiago no “Encontro” desta quinta-feira, 3. Fernando acredita que ninguém na casa faz o tipo do marido, mas confessou que perdoaria o ator se ele acabasse o traindo no “BBB 22”: “Eu perdoaria porque a nossa relação é muito acima de tudo isso. Somos seres humanos, somos fracos em alguns momentos. Claro que a gente ia conversar aqui fora, mas acho que eu não ia ficar chateado. Acho que a vida é muito mais do que isso”.

Maíra Cardi também participou do programa matinal da Globo e contou que antes Arthur Aguiar entrar no programa, ela perguntou se ele gostaria de entrar solteiro na casa. “Ele falou: ‘Você está doida? Não! Eu quero entrar casado com você!’”, disse a influenciadora digital. Após ouvir isso do parceiro, Maíra disse que o aconselhou a aproveitar essa experiência ao máximo. “Falei: ‘Seja você, se divirta, se jogue, mostra o seu lado palhaço’. Ele é muito engraçado, tem uma veia cômica muito boa.” No entanto, ela deixou claro que, já que optou por entrar casado no reality, não estava permitido dar selinho e nem ir para embaixo do edredom com ninguém. A influenciadora também disse que analisou bem todas as participantes do jogo e acredita que nenhuma faz o tipo de Arthur.