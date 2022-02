‘BBB 22’: Maria e Eliezer movimentam edredom em primeira relação sexual; assista

Após muitas indiretas da atriz na festa, o brother não resistiu e eles acabaram se relacionando

Reprodução/Globo Maria e Eliezer tiveram primeira relação no 'BBB 22' após festa



A festa do líder Tiago Abravanel no “BBB 22” esquentou o clima entre Maria e Eliezer e, após muitas indiretas da atriz, o casal teve sua primeira relação sexual embaixo do edredom. Os brothers já tinham se beijado em outra festa já e protagonizaram momentos quentes no quarto, mas Vyni, que é próximo de Eli, acabou atrapalhando o casal. Na festa Abravalândia, o bacharel em direito até cercou o casal, mas Maria estava decidida e, no fim, Eli não resistiu. Durante a festa, a atriz chegou a chamar o ficante de “lerdo”. “Era a hora perfeita, o quarto está vazio”, disse a sister. Eli ficou visivelmente sem graça, e Maria questionou: “Por que você acha que eu sumi? Você não reparou que eu sumi?”. O brother respondeu: “Para mim, o plano era para depois. Não aquela hora”. A artista falou: “Depois que horas? Quando todo mundo estivesse no quarto? Fui tomar banho, troquei de roupa, defini meu cabelo… lerdo”.

O casal deu muitos beijos durante a madrugada e chegou a ir para a cama, mas Eli acabou se contendo com receio da repercussão que isso teria aqui fora. No fim na festa, no entanto, quando voltaram ao quarto lollipop, eles deitaram juntos e o clima voltou a esquentar. Os brothers já tinham pegado preservativo e os barulhos e as movimentação do edredom denunciaram que o casal teve sua primeira relação sexual no reality. Vyni e Laís perceberam o que estava rolando. Após a relação, Eli foi ao banheiro e depois passou na cozinha para beber uma água. Já Maria trocou de roupa e foi dormir. Esse empasse do casal durante a festa fez os brothers irem parar nos assuntos mais comentados do Twitter e Vyni foi criticado por tentar atrapalhar o envolvimento deles. O vídeo em que Maria e Eli estão movimentando o edredom já está bombando nas redes sociais. Veja: