Leo Santana e Lore Improta anunciam nascimento do segundo filho, Levi

Leo e Lore já vinham compartilhando os grandes momentos da gestação com fãs nas redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Leo Santana e Lore Improta anunciaram nesta terça-feira, 26, o nascimento de Levi, segundo filho do casal. O cantor e a dançarina já são pais de Liz, de quatro anos.

Nos Stories, o cantor compartilhou uma foto com a marca do pezinho do menino em sua mão. “Seja bem-vindo, meu filho Levi. Nasceu! Glória a Deus por isso”, celebrou.

Em nota, a equipe do artista confirmou que o caçula nasceu na manhã desta terça em Salvador, pesando 3 kg e medindo 50 cm.

Leo e Lore já vinham compartilhando os grandes momentos da gestação com fãs nas redes sociais. Em novembro do ano passado, eles fizeram o chá revelação durante uma apresentação gratuita em Salvador.

Já nesta segunda, Lore compartilhou um vídeo mostrando a ansiedade de Liz para conhecer o irmão. “Quero ver esses dois juntinhos logo”, confessou.