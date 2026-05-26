Leo Santana e Lore Improta anunciam nascimento do segundo filho, Levi
Leo e Lore já vinham compartilhando os grandes momentos da gestação com fãs nas redes sociais
Leo Santana e Lore Improta anunciaram nesta terça-feira, 26, o nascimento de Levi, segundo filho do casal. O cantor e a dançarina já são pais de Liz, de quatro anos.
Nos Stories, o cantor compartilhou uma foto com a marca do pezinho do menino em sua mão. “Seja bem-vindo, meu filho Levi. Nasceu! Glória a Deus por isso”, celebrou.
Em nota, a equipe do artista confirmou que o caçula nasceu na manhã desta terça em Salvador, pesando 3 kg e medindo 50 cm.
Leo e Lore já vinham compartilhando os grandes momentos da gestação com fãs nas redes sociais. Em novembro do ano passado, eles fizeram o chá revelação durante uma apresentação gratuita em Salvador.
Já nesta segunda, Lore compartilhou um vídeo mostrando a ansiedade de Liz para conhecer o irmão. “Quero ver esses dois juntinhos logo”, confessou.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Lorena Improta (@loreimprota)
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