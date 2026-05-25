Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente em estrada após atropelar cavalo

Segundo nota divulgada pela equipe do cantor nas redes, o artista ‘não sofreu ferimentos e está bem’

Reprodução/Instagram/@israelerodolffo Cantor Israel, da dupla sertaneja Israel e Rodolffo



O cantor Israel, da dupla com o ex-BBB Rodolffo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25) em Goiânia. Em comunicado nas redes sociais, a equipe do artista explicou o ocorrido e agradeceu aos fãs pelo “carinho e preocupação”.

Segundo a nota, o acidente ocorreu na BR-153, em Goiânia, após um compromisso profissional, e Israel dirigia dentro do limite permitido de velocidade.

O artista voltava para sua casa quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. “Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar. A dupla se apresentou no domingo (24) na Virada Cultural, em São Paulo.

“Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico”, finalizou o comunicado.

A apresentação de domingo da dupla Israel e Rodolffo foi no Palco M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na programação da Virada. Nas redes, eles agradeceram à presença do público durante o show.