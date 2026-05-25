Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente em estrada após atropelar cavalo

Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente em estrada após atropelar cavalo

Segundo nota divulgada pela equipe do cantor nas redes, o artista ‘não sofreu ferimentos e está bem’

  • Por Jovem Pan
  • 25/05/2026 16h54
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@israelerodolffo Cantor Israel, da dupla sertaneja Israel e Rodolffo Cantor Israel, da dupla sertaneja Israel e Rodolffo

O cantor Israel, da dupla com o ex-BBB Rodolffo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25) em Goiânia. Em comunicado nas redes sociais, a equipe do artista explicou o ocorrido e agradeceu aos fãs pelo “carinho e preocupação”.

Segundo a nota, o acidente ocorreu na BR-153, em Goiânia, após um compromisso profissional, e Israel dirigia dentro do limite permitido de velocidade.

O artista voltava para sua casa quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. “Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar. A dupla se apresentou no domingo (24) na Virada Cultural, em São Paulo.

“Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico”, finalizou o comunicado.

A apresentação de domingo da dupla Israel e Rodolffo foi no Palco M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na programação da Virada. Nas redes, eles agradeceram à presença do público durante o show.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >