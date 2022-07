Léo Santana ganha brinquedo erótico de fã e gera confusão em casa; assista

Item foi encontrado na cozinha da casa do cantor, que é casado com a dançarina Lore Improta

Reprodução/Instagram/leosantana Léo Santana e Lore Improta disseram que o item erótico foi confundido com um brinquedo para a filha



O cantor Léo Santana ganhou um presente inusitado de uma fã que acabou gerando uma confusão na sua casa. “Chega na cozinha e você encontra isso”, declarou o cantor ao mostrar um brinquedo erótico conhecido como “ovo masturbador”. “Nossa secretária nem aí para isso aqui. Três semanas lá e achando que era um ‘porta ovo’”, acrescentou Léo nos stories do Instagram. A dançarina Lore Improta, que é casada com cantor, explicou que a secretária achou que o item erótico era um brinquedo de Liz, filha do casal que completou 10 meses na última terça-feira, 26. “Quando você abre [o ovo]…”, começou dizendo Léo. “É um massageador de pinto”, completou Lore, que, na sequência, questionou o marido sobre quem deu esse presente ousado a ele: “Foi fã sua que deu, quem foi essa fã, hein?”. Em tom de brincadeira, o cantor se fez de desentendido: “Foi uma fã minha? Nem sabia que isso aqui estava aqui em casa”. Por fim, Lore disse: “Foi fã sua que deu, com chocolate. Fã descarada… mentira, se ela deu é para eu usar com ele [Léo]. Vou usar”.