Léo Santana e Lorena Improta anunciam nascimento da filha: ‘Linda, é a cara do pai’

O cantor Léo Santana e a influenciadora digital Lore Improta anunciaram neste domingo, 26, o nascimento de Liz, primeira filha do casal. “Nasceu, gente! Graças à Deus! Nossa pequena Liz nasceu. Linda, é a cara do pai”, brincou o artista no Instagram. “Estou em êxtase ainda.” Léo mostrou aos seguidores que fez uma tatuagem do pezinho da filha na palma de sua mão e, nesta tarde, o casal recebeu a visita de familiares no hospital em Salvador, Bahia. “Nos braços da vovó”, disse Léo ao filmar a filha de longe. O cantor de axé também agradeceu por todas as mensagens que carinho que ele e a influenciadora estão recebendo: “Gratidão de coração”.

Liz nasceu de parto normal e Léo elogiou a parceira e afirmou que foi uma experiência incrível. “Quando ela me disse desde o início da gravidez que queria ter normal, eu disse: ‘Sério? Então vamos nessa’. E ela deu um show aqui. Foi muito rápido. Foi muito especial”, contou. Lore está se recuperando do parto e prometeu que em breve vai aparecer para falar com seus mais de 11,1 milhões de seguidores. “Curtindo ela [a filha], daqui a pouco apareço. Estamos bem e muito felizes! Obrigada por todas as mensagens”, escreveu nos stories do Instagram.