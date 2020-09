Leonardo dá bote em rio e pega peixe com a mão; veja o vídeo

‘Tem gente que vai falar que é história de pescador’, escreveu o artista ao compartilhar momento inusitado no Instagram

Reprodução/Instagram Amigo filmou Leonardo dando barriga na água e pescando peixe com as próprias mãos



O fim de semana do cantor Leonardo já começou e, para provar isso, ele compartilhou um vídeo pescando com as próprias mãos nesta sexta-feira (18). Filmado por um amigo, o sertanejo aparece nas imagens se preparando para dar um bote, quando dá uma “barrigada” na água e sai com o peixe na mão. O cantor dá risada comemorando o feito. “Um pescador entrando de cabeça no final de semana! E tem gente que vai falar que é história de pescador”, brincou na legenda da publicação do Instagram. Impressionado, o amigo de Leonardo diz no vídeo: “Pegou? Rapaz, nessa pandemia você vê de tudo. Pegou mesmo, na mão.”

Veja o momento: