Leo Dias: Luísa Sonza é acusada de racismo por confundir advogada com funcionária de evento

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram no Tô na Pan caso envolvendo cantora, que negou todas as acusações

Reprodução/Instagram/luisasonza Nome de Luísa Sonza foi associado à polêmica com advogada em suposto caso ocorrido em 2018



Luísa Sonza negou todas as acusações feitas pela advogada Isabel Macedo de Jesus, que alega ter sofrido racismo da cantora em 2018. Leo Dias e Ligia Mendes comentaram o caso no Tô na Pan desta sexta-feira (18), que recebeu os comentaristas de televisão Thiago Pasqualotto, Marcelo Carlos e Tati Martins. Segundo o processo na Justiça, Luísa teria dado um tapa no ombro da advogada e dito “me arrume água aí” durante uma apresentação em Fernando de Noronha. Quando Isabel disse que estava ali como cliente e não funcionária do evento, Luísa teria se esquivado da situação. A advogada registrou boletim de ocorrência no dia seguinte ao caso, mas entrou com ação judicial neste ano.

“Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda”, escreveu Luísa ontem no Twitter. “É complicado a gente julgar e óbvio que a Luísa não ia dizer que fez isso. A gente nunca sabe porque a pessoa não falou antes, pode ser oportunismo, como também pode não ser”, opinou Tati.

Enquanto rola essa disputa judicial, Vitão, o novo namorado de Luísa Sonza foi confirmado no Dança dos Famosos para substituir Henri Castelli. “A Luísa está sendo muito julgada porque o Whindersson é uma pessoa muito querida, mas ela sempre foi muito clara desde o início do relacionamento dos dois. A postura dela foi sempre de diálogo, ela nunca fugiu do assunto. [Essa repercussão toda do namoro] é dor de corno de fã, que acha impossível o casal estar separado. O público tem que superar”, apontou Pasqualotto.

