Letícia e Jonathan Couto voltaram? Entenda a nova polêmica envolvendo a família Poncio

Sarah Poncio afirmou que tem provas de que o ex-marido, Jonathan Couto, está novamente com a ex-cunhada; Letícia Almeida negou que está se relacionando com o pai da sua filha

Reprodução/Instagram/sarah/jonathancouto/leticia/07.12.2021 Sarah Poncio disse que tem provas que Jonathan Couto e Letícia Almeida estão juntos



A família Poncio voltou a agitar as redes sociais após Sarah fazer um comentário no qual afirma que o ex-marido, Jonathan Couto, está se relacionando novamente com Letícia Almeida, sua ex-cunhada. Tudo começou quando uma página de fofoca publicou que descobriu com o auxílio de um aplicativo que foi Jonathan quem mandou “Do you love me?” (“Você me ama?”, em português) na caixinha de perguntas que Letícia abriu nos stories do Instagram. A curiosidade dos seguidores surgiu porque a influenciadora não ignorou a pergunta e respondeu Jonathan dizendo que o ama. No comentário da publicação, Sarah escreveu: “As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi e li as pessoas também possam saber”.

O comentário não passou despercebido e repercutiu nas redes sociais. O relacionamento de Sarah e Jonathan foi cercado de polêmicas, isso porque, em 2018, o irmão dela, Saulo Poncio, descobriu que não era pai de Madalena, pois Letícia, que era sua namorada, tinha traído ele com o cunhado, Jonathan. Saulo não perdoou a traição, já a irmã decidiu dar uma nova chance a Jonathan, mas o fim do casamento foi confirmado em setembro deste ano. Após Sarah declarar que os ex-cunhados estão juntos novamente, Letícia decidiu se pronunciar nas redes sociais e afirmou que as pessoas estão há anos tirando conclusões erradas sobre sua vida pessoal, pois ela nunca soube se pronunciar, mas já está farta disso.

“Eu estou no melhor momento da minha vida, apesar de ainda fazer terapia constante para lidar com tudo o que aconteceu e não quero que mais uma vez minhas falhas de comunicação prejudiquem isso. Então, deixo aqui toda a verdade. O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado e ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa. Eu não tenho rigorosamente nenhuma relação com o Jonathan além do fato dele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada. Rigorosamente nada”, escreveu nos stories do Instagram.

Letícia também explicou por que não ignorou a pergunta feita por Jonathan na rede social. “Eu respondi a pergunta ‘Do you love me?’ com cordialidade, com um joinha de amiga, não de romance. Estou lutando para superar tudo o que aconteceu e aceitar a realidade de que ele estará na minha vida para sempre, pois é o pai da minha filha. Eu só quero paz. Eu quero deixar tudo isso para trás e focar apenas no que importa: minha família, meus amigos, minha carreira. Todo o resto eu vou lutar para ignorar de hoje em diante”, finalizou. Sarah voltou a se pronunciar após Letícia se manifestar e comentou em um post no Instagram que tem fotos e vídeos que provam que a ex-cunhada e Jonathan estão juntos.