Pastor Márcio Poncio diz que foi expulso da casa de Saulo e Gabi Brandt

Pai de Saulo e Sarah Poncio citou ‘pessoa se passando por apóstolo’ para justificar afastamento dos filhos e da nora, Gabi Brandt

Reprodução/Instagram Saulo e Sarah Poncio são os filhos do pastor Marcio e sua esposa, Simone



O pastor Márcio Poncio expôs o mais novo racha na sua família: Saulo, seu filho que é casado com a influencer Gabi Brandt, o teria expulsado de casa. Em interação com os fãs do Instagram na madrugada desta terça-feira (1º), Márcio começou a responder perguntas dos seguidores — que já estavam atentos a uma possível crise na família Poncio. Questionado por que deixou de seguir Saulo, Gabi e Sarah, sua outra filha, na rede social, Márcio respondeu: “Seguimos pessoas que temos prazer em assistir, não é o meu caso no momento. Mas logo passa”. Em seguida, o pastor negou que brigou com os filhos, mas disse que se “decepcionou”. “A relação da família está estremecida?”, questionou um seguidor, ao que Márcio replicou com “diria que está sendo atacada, mas vamos vencer e superar”.

Saulo, Sarah e Gabi mudaram de igreja recentemente, deixando de frequentar o culto do pai. Para Márcio, a atitude dos familiares se deu por causa de uma pessoa “se passando por apóstolo”. “[Ele dizia] ajudar pessoas. Aos poucos, o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. (…) Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe”, disparou o pastor. Falando especificamente sobre ainda frequentar a casa de Saulo, Márcio não teve papas na língua: “Na verdade, fui expulso de lá”. O pastor ainda respondeu se Sarah e Jonathan Couto estão separados. “[Estão] em crise, mas logo passa”. Vale lembrar que Gabi Brandt, que é mãe do pequeno Davi, está grávida de seu segundo filho com Saulo.