Lewis Hamilton passa férias no Rio de Janeiro após curtir Réveillon com modelo brasileira

Piloto foi flagrado curtindo a virada de ano com a modelo carioca Juliana Nalu

CARL DE SOUZA/AFP Lewis Hamilton comemora com uma bandeira do Brasil após vencer o Grande Prêmio de Interlagos, de Fórmula 1, em 14 de novembro de 2021



O piloto Lewis Hamilton foi visto na noite da última terça-feira, 2, no Rio de Janeiro, saindo de um hotel. O vídeo que circula na internet mostra o atleta entrando em um carro na porta do famoso hotel Copacabana Palace, na zona sul da capital fluminense. No últimos dias de dezembro de 2023, Hamilton foi flagrado curtindo a virada de ano com a modelo carioca Juliana Nalu. Ex-namorada de Kanye West e L7nnon, a brasileira já foi vista com o astro da Fórmula 1 outras vezes, incluindo em uma viagem para a Antártida, no início do ano passado. Com título de cidadão honorário brasileiro, quando correu no Autódromo de Interlagos no GP Brasil de 2023, o inglês homenageou Ayrton Senna e a seleção brasileira de futebol em suas roupas. “Em algum momento, tenho que aprender português. Acho que tenho que morar aqui [no Brasil] por um tempo, talvez arrumar uma namorada”, brincou Hamilton na época, durante uma entrevista sobre sua cidadania. Além de Nalu, biografia não autorizada de Lewis já apontou Anitta como um de seus affairs.