Lexa compartilha homenagem de Ricardo Vianna para filha Sofia

Reprodução/Instagram/@lexa Ricardo Vianna faz homenagem parafilha com Lexa



Lexa utilizou suas redes sociais para compartilhar uma emocionante homenagem feita por seu noivo, Ricardo Vianna, em memória da filha do casal, Sofia. A bebê, que nasceu prematuramente, faleceu três dias após o nascimento. Ricardo decidiu eternizar a lembrança da filha ao tatuar os pés dela em sua costela, e Lexa publicou um vídeo que destaca essa homenagem. Sofia veio ao mundo com apenas 25 semanas de gestação, resultado de uma gravidez marcada por altos riscos. Durante esse período, Lexa enfrentou sérias complicações, como pré-eclâmpsia, além de problemas no fígado e nos rins. A situação exigiu cuidados intensivos e acompanhamento médico constante. Ao comunicar a triste notícia sobre a perda da filha, Lexa fez questão de expressar sua gratidão a Ricardo. Ela ressaltou o apoio incondicional que recebeu dele durante todo esse momento desafiador. A união do casal se fortaleceu ainda mais diante das adversidades enfrentadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA