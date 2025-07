Convidada adormece durante show de Gusttavo Lima no casamento de Éder Militão e viraliza nas redes sociais

Segundo Marcela, a ansiedade que sentia acabou interferindo em sua capacidade de aproveitar a apresentação

Reprodução/Instagram Marcela Moreno, uma das convidadas do casamento de Eder Militão e Tainá Castro, compartilhou sua experiência inusitada durante o evento



Marcela Moreno, uma das convidadas do casamento de Eder Militão e Tainá Castro, compartilhou sua experiência inusitada durante o evento. Ela revelou que acabou adormecendo durante o show do cantor Gusttavo Lima, o que a deixou bastante chateada. Segundo Marcela, a ansiedade que sentia acabou interferindo em sua capacidade de aproveitar a apresentação. Ao despertar, a convidada se deu conta de que havia perdido a oportunidade de assistir ao show de perto e ficou desapontada com a situação. A repercussão de seu cochilo não passou despercebida, e vídeos dela dormindo durante a performance rapidamente se espalharam nas redes sociais, gerando uma série de comentários e reações.

O casamento, que ocorreu no dia 18 de agosto, foi realizado no luxuoso Palácio Tangará, localizado em São Paulo. O evento contou com a presença de diversas personalidades e atraiu a atenção da mídia, mas a situação de Marcela acabou se tornando um dos destaques nas redes sociais. A situação de Marcela serve como um lembrete de como a ansiedade pode impactar momentos importantes. Apesar de sua decepção, a convidada agora faz parte de uma história que, de forma inesperada, se tornou viral, mostrando que até os imprevistos podem gerar momentos memoráveis em celebrações.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA