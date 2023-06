Lexa explica por que decidiu perdoar MC Guimê após expulsão do ‘BBB 23’

Durante participação em podcast, cantora falou sobre seu casamento e disse que pediu tempo ao companheiro para entender a situação

Reprodução/Instagram/lexa Guimê foi expulso do BBB 23 após importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez



A cantora Lexa falou sobre os motivos que a levaram a perdoar o seu marido, MC Guimê, após a expulsão do ‘BBB 23‘. Em entrevista ao podcast Podcats, Lexa explicou que pediu um tempo ao companheiro para que pudesse entender as coisas. “Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'”, disse a cantora. Em seguida, ela acrescentou: “Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. […] O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança”. Guimê foi expulso do BBB 23 após importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez, que fez um intercâmbio rápido pelo reality.