Liam Gallagher ironiza show do intervalo da Copa do Mundo: ‘Viagem ruim’

A apresentação reuniu nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS e Burna Boy, sob curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay

A estreia do show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026 dividiu opiniões dentro e fora dos gramados. Entre os críticos mais contundentes esteve Liam Gallagher, vocalista do Oasis, que usou as redes sociais para ironizar a apresentação realizada durante a decisão entre Espanha e Argentina, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Conhecido pelo estilo irreverente e pelas opiniões sem filtro, o músico publicou uma sequência de mensagens no X, classificando o espetáculo como uma “bad trip” (“viagem ruim”, em tradução livre).

A apresentação reuniu nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS e Burna Boy, sob curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. Além dos artistas, o evento contou com participações especiais dos Muppets, de Cristiano Ronaldo e de Ronaldinho, transformando o intervalo da decisão em um espetáculo de pouco mais de 27 minutos de duração, superior aos tradicionais 15 minutos previstos para partidas de futebol.

This is like a bad trip — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 19, 2026

Quando um internauta sugeriu que o Oasis teria feito um show melhor, o cantor respondeu em seu estilo característico, afirmando que o problema não era a ausência da banda, mas sim a própria ideia do espetáculo, que classificou como um comportamento “absolutamente insano”.

Elogio inesperado a Justin Bieber

Apesar das críticas ao formato do evento, Gallagher fez questão de destacar uma das apresentações da noite. O cantor elogiou a performance acústica de Justin Bieber, afirmando que o artista “arrasou” durante sua interpretação de Everything Hallelujah.

Depois do apito final, o britânico ainda parabenizou a seleção espanhola pela conquista do título, escrevendo que “venceu a melhor equipe”.

Reações além de Liam

Gallagher não foi o único a desaprovar a novidade. Durante a transmissão da BBC, o ex-jogador Wayne Rooney afirmou que o show foi “uma porcaria” e disse que esperava apenas o reinício da partida.

O apresentador Sam Thompson também criticou a iniciativa nas redes sociais, afirmando que um espetáculo daquele tamanho era desnecessário em uma final de Copa do Mundo. Já Robert Smith, vocalista do The Cure, havia manifestado dias antes sua insatisfação com a própria ideia de inserir um show de intervalo no torneio.

Enquanto o formato segue dividindo opiniões, as publicações de Liam Gallagher seguem sendo em um dos assuntos mais comentados do evento.