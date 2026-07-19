Pelé, Shakira, Madonna, Ronaldinho: como foi o show do intervalo da Copa

A apresentação foi aberta pela cantora norte-americana Madonna, que surgiu em um carro ao lado dos ídolos brasileiros Ronaldo e Ronaldinho

As principais atrações musicais Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS e Coldplay se juntaram a ícones do futebol brasileiro e atores de “Ted Lasso” em um espetacular e inédito show do intervalo na final da Copa do Mundo neste domingo.

A extravagância repleta de estrelas, ao estilo do Super Bowl — uma novidade para o principal evento do futebol —, também contou com uma homenagem ao ícone do esporte Pelé, além de uma interpretação de “Seven Nation Army” conduzida por Gustavo Dudamel e com a participação de músicos dos EUA, Venezuela e Irã.

Personagens da “Vila Sésamo” e de “Os Muppets” se juntaram ao Coldplay e a um coral de uma escola primária de Nova York para encerrar uma apresentação criada para arrecadar fundos para o Fundo de Educação Cidadão Global da FIFA (FIFA Global Citizen Education Fund), que promove o acesso ao esporte para crianças carentes.

A apresentação de 12 minutos fez com que a pausa total do intervalo da partida entre Espanha e Argentina durasse 27 minutos.

O maior desde o Live Aid?

Os organizadores anunciaram o show do intervalo como “o maior encontro de artistas unidos por uma causa desde o Live Aid” e “os 11 minutos de apresentação musical transmitida mais assistidos da história”.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, previu que “alguns bilhões” de pessoas sintonizariam o evento.

A interrupção prolongada no jogo mais importante do futebol atraiu algumas críticas em relação ao impacto potencial no desempenho dos jogadores.

Embora seja muito incomum para o futebol, o show foi ligeiramente mais curto do que as apresentações mais recentes do intervalo do Super Bowl, que normalmente duram cerca de 13 a 14 minutos.

A multidão explodiu em um rugido quando o show começou com Madonna sendo transportada através de túneis sob o MetLife Stadium em um buggy dirigido pelas lendas do futebol brasileiro Ronaldo e Ronaldinho.

A IA tá muito avançada. Olha isso! Ronaldinhos dirigindo pra Madonna no final da Copa 😆 pic.twitter.com/icyyDolwy7 — Ariel Combo (@arielsis) July 19, 2026

Sua performance de “Music” abriu espaço para uma orquestra — composta pela Filarmônica de Nova York, pela Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela e pelo violinista iraniano Bijan Mortazavi — tocar “Seven Nation Army”, do White Stripes, um sucesso do rock que se tornou um hino nos estádios de futebol ao redor do mundo.

Imagens da comemoração de “remada viking” (Viking row) dos torcedores da Noruega neste torneio introduziram a sensação do K-pop BTS. O grupo cantou seu grande sucesso “Dynamite”, reescrito com letras específicas sobre futebol, antes que o astro de “Ted Lasso”, Jason Sudeikis, e seu companheiro “Coach Beard”, Brendan Hunt, fizessem uma aparição surpresa.

Eles apresentaram o mega-astro pop canadense Bieber, que fez uma performance emocionante de uma versão de “Everything Hallelujah” adaptada para a Copa do Mundo, antes que Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy elevassem a energia novamente com o hino desta Copa do Mundo, “Dai Dai”, acompanhados por dançarinos de Uganda.

🚨 PERFEITA! Confira a performance de Shakira ao lado de Burna Boy e das crianças do Ghetto Kids Uganda no primeiro show de intervalo da história da Copa do Mundo!



Que incrível, quanta emoção! 🥹💖 pic.twitter.com/GcIZUJHh7O — Central Shakira Brasil (@CentralShakira) July 19, 2026

‘Força motriz’

Telões gigantes exibiram imagens do falecido ícone do futebol brasileiro Pelé, em 1977, discursando para a multidão no antigo Giants Stadium, neste mesmo local em Nova Jersey, após seu último jogo profissional. Pelé faleceu em 2022, meses após a última Copa do Mundo.

Apareceram apenas três jogadores no show do intervalo da Copa do Mundo: Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e o Rei Pelé. Esse é o tamanho do Brasil no futebol mundial. Infelizmente, as novas gerações não conseguiram acompanhar ou entender a grandeza do que é pertencer a seleção… pic.twitter.com/LdWlU8dcBL — Pedro Machado 🧢🇧🇷 (@pedromachadobr) July 19, 2026

O PS22 Chorus, um coral escolar de Nova York que viralizou globalmente no YouTube com covers de grandes sucessos, encerrou o show, juntamente com o Coldplay — cujo vocalista, Chris Martin, foi o curador de toda a apresentação — e personagens de “Os Muppets” e “Vila Sésamo”.

O Fundo de Educação Cidadão Global da FIFA foi descrito pelos organizadores como a “força motriz” por trás do show do intervalo.

Ele distribui recursos para grupos comunitários que oferecem educação e esporte para crianças carentes em países que vão de Gana e África do Sul à França e Reino Unido.

O fundo tem como objetivo arrecadar 100 milhões de dólares. Ele já havia ultrapassado os 60 milhões de dólares antes do show, incluindo uma doação de 1 dólar de cada ingresso vendido para a Copa do Mundo, além de contribuições de empresas, países e doadores privados.

A FIFA já anunciou 58 grupos que receberão doações, alcançando 400.000 crianças em todo o mundo.

Mesmo antes do jogo, um desfile de estrelas assumiu o microfone para agitar a multidão.

Post Malone foi a atração principal de uma cerimônia de encerramento e Tom Cruise fez um monólogo sobre como o futebol une o mundo — mas foi amplamente abafado no estádio pela cantoria dos torcedores.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Jennifer Hudson estavam entre os outros artistas de primeira linha a se apresentar.