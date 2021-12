Lidi Lisboa diz que Dayane é ‘horrorosa por dentro’, e equipe da modelo responde: ‘Está aberta para evolução’

Em nota, ex-participante do reality show ‘A Fazenda 13’ defendeu respeito no ambiente de trabalho e pediu desculpas a pessoas que possa ter ofendido, incluindo a apresentadora

Reprodução/Instagram/dayanemelloreal/26.09.2021 Dayane foi a última eliminada do reality show da Record



A ex-participante do reality show “A Fazenda 13” Dayane Mello se posicionou sobre o áudio vazado da apresentadora Lidiane Lisboa sobre os encontros com a modelo após sua eliminação do programa da TV Record. Em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira, 6, Dayane acredita que “em um ambiente profissional, respeito deve ser o grande fio condutor de nossas ações, justamente por isso, mantém todo seu respeito e admiração pelo trabalho dos profissionais que entrou em contato na Rede Record”. Além disso, a equipe da modelo reconheceu possíveis erros da ex-participante, mas afirmou que Dayane sempre esteve aberta para diálogo. “Desde sua eliminação, Dayane já se mostrou aberta para a evolução e segue nesse caminho, que não é fácil e nem imediato”. Por fim, a equipe da ex-peoa se desculpou por possíveis ofensas, incluindo com a própria Lidi.

Em áudios vazados pelo jornalista Léo Dias, do Metrópoles, Lidi Lisboa aparece criticando a ex-peoa. Os comentários teriam sido gravados após a Live dos Eliminados, atração que Lidi apresenta ao lado de Lucas Selfie após a eliminação no reality. “Ela se enrolou demais, gente. E eu pedindo a Deus muito discernimento. Eu senti uma energia tão esquisita e horrorosa que fiquei com muita pena dela. Ela é horrorosa por dentro, ela é um pão bolorento”, afirmou Lidi nos áudios. “Quando ela falou pixaco [se referindo ao cabelo afro] a minha vontade era falar: ‘Pixaco? Olha só, é uma palavra nova no dicionário, me defina essa palavra’. Me deu um ódio que eu não falei isso, mas só pensei no meu trabalho e pedi a Deus, sabe? Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante. Falei para a Dayane que ela foi cancelada em todos os realities que ela participou, e ela ficou puta da vida”, continuou.