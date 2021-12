‘A Fazenda 13’: Equipe de Mileide repudia falas de Solange sobre pensão de Wesley Safadão

Assessoria da peoa declarou que a ex-banheira do Gugu teve uma ‘atitude machista’ e que o valor pago pelo cantor vai para uma poupança na qual Yhudy terá acesso aos 18 anos

Reprodução/Record/06.12.2021 Mileide Mihaile se desentendeu com Solange Gomes após comentário sobre pensão



Solange Gomes gerou polêmica em “A Fazenda 13” ao comentar em uma dinâmica que valia dinheiro que Mileide Mihaile não merecia o prêmio por já ganhar bem com seu trabalho na internet e por receber uma pensão de Wesley Safadão, que é pai de Yhudy. As duas chegaram a discutir e a ex do cantor afirmou que não usa o dinheiro da pensão para se sustentar. O assunto repercutiu nas redes sociais e a assessoria de imprensa da influenciadora digital decidiu se pronunciar. “Em nenhum momento de sua vida, Mileide se envolveu em um relacionamento por interesse. Quem a acompanha nas redes sociais e dentro do próprio programa, enxerga claramente uma conduta limpa e caráter preservado. Mileide é uma pessoa que é fiel com seus sentimentos, emanando afeto e carinho em todas suas atitudes”, declarou a equipe da peoa.

Também foi enfatizado na nota que “apontar que o primeiro e único casamento de Mileide foi com intenções voltadas a fama e dinheiro é completamente equivocado e ofende sua reputação”. A assessoria da artista disse ainda que quando ela conheceu Safadão, em 2005, ambos possuíam a mesma situação financeira e que a pensão alimentícia que seu filho recebe atualmente “não é um capricho ou uma forma de enriquecer, é um direito previsto e cedido pela lei”. “Questionar a credibilidade do destino da quantia financeira em questão é uma atitude machista que põe em xeque a própria razão da existência do direito civil. Todo dinheiro recebido sempre foi e continuará sendo destinado exclusivamente ao filho de Mileide, o pequeno Yhudy, de onze anos. A quantia, assim que depositada, é direcionada para uma conta poupança que será liberada para Yhudy assim que completar 18 anos de vida.”