Após série na Netflix, Charlie Cox pode voltar aos filmes da Marvel como ‘Demolidor’

Entrevista de Kevin Feige, chefão da Marvel Studios, animou os fãs do herói

Divulgação Ator interpretou o herói em três temporadas de série da Netflix



Após protagonizar três temporadas de série na Netflix, o ator Charlie Cox pode voltar ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como o personagem ‘Demolidor‘. Pelo menos é isso que sugeriu o chefão da Marvel Studios, Kevin Feige, em entrevista recente ao site Cinema Blend. “Se você visse o Demolidor no futuro, Charlie Cox seria o ator que o interpretaria. Onde vemos isso e quando vemos isso resta esperar” disse. Ainda não há a certeza do retorno de Demolidor ao MCU, mas a declaração foi o bastante para aumentar o burburinho. Nas últimas semanas, surgiram várias teorias de que o personagem, assim como Cox, estaria de volta ao MCU por conta de participação no filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa‘. Porém, isso é apenas especulação, já que a Sony Pictures não confirmou a presença de Cox. O longa do teioso, que tem estreia prevista para o dia 16, marca a volta de personagens e atores queridos do público, como Doutor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe) e Electro (Jamie Foxx), além dos rumores de que Andrew Garfield e Tobey Maguire vão reprisar seus papéis como Homem-Aranha.

*Com informações do Estadão Conteúdo