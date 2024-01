Lindsay Lohan revela que não gostou da nova versão de ‘Meninas Malvadas’: ‘Decepcionada’

Atriz ficou magoada com um diálogo que passa no filme e faz referência a uma situação desagradável que viveu em 2006

Reprodução/Instagram/@lindsaylohan Lindsay Lohan interpretou a personagem Cady Heron na versão original de 2004



A atriz Lindsay Lohan, de 37 anos, não gostou da nova versão do filme de ‘Meninas Malvadas’, que entrou em cartaz no mês de janeiro. Lohan, que interpretou a personagem Cady Heron na versão original de 2004, ficou ofendida com uma frase específica do filme. A referência em questão remete a um vídeo de um paparazzi, publicado em 2006, no qual o cantor Brandon Davis menciona que a atriz possui uma “virilha de fogo”. Um representante de Lohan afirmou à revista People que a atriz “ficou muito magoada e decepcionada com a referência no filme”. No novo longa, a cantora Megan Thee Stallion faz uma participação especial e, durante uma de suas cenas, menciona o famoso apelido ao se referir à personagem Cady. A protagonista, por sua vez, é interpretada pela atriz Angourie Rice. Apesar de sua indignação, Lindsay Lohan compareceu à estreia do filme em Nova York, na semana passada, ao lado da criadora e ex-colega de elenco Tina Fey. A atriz fez questão de prestigiar o evento no tapete vermelho, mesmo não concordando com a referência que a deixou chateada.