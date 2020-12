Ana Maria Braga se emociona ao falar da morte de cinegrafista do ‘Mais Você’; assista

O profissional morreu após apresentar sequelas relacionadas à Covid-19 e a apresentadora fez um alerta

Reprodução/Globo Ana Maria Braga ficou emocionada ao falar do cinegrafista que morreu após ter Covid-19



A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao vivo no “Mais Você” desta terça-feira, 29, ao falar da morte de um dos cinegrafistas do seu programa. O profissional chamado Tom teve Covid-19 e acabou falecendo após apresentar sequelas relacionadas à doença. “A gente está de luto hoje, nossa família, uma jovem família, mas muito querida. Eu cheguei aqui hoje [no estúdio] e não aguentei porque os meninos colocaram na câmera que ele [Tom] usou ontem uma flor para lembrar que a gente não vai esquecer nunca [dele]. Já que a gente não pode estar com a família, a gente quer desejar a ele uma boa passagem”, falou a apresentadora com os olhos cheios de lágrimas.

Ana Maria aproveitou para fazer um apelo a quem já teve a doença: “A gente sempre tenta fazer aqui um alerta para as pessoas que passaram pela Covid, faça um acompanhamento mais de perto, se tiver qualquer sintoma, procure rapidamente um médico. Podia ser evitado. Tenho a certeza que se ele tivesse percebido e tivesse mais informações da gravidade do pós-Covid, dos efeitos colaterais, a gente estaria com o Tom hoje aqui. Estaria internado, mas vivo”. A apresentadora do “Mais Você” não teve um ano fácil, Ana precisou tratar mais um câncer e perdeu seu parceiro de mais de 20 anos, Tom Veiga, que dava vida ao Louro José. Durante o programa, ela disse que ainda sente uma saudade enorme do interprete do papagaio.

Que linda homenagem, família #MaisVocê! Nossos sentimentos aos familiares e amigos do Tom. 🖤 pic.twitter.com/VO7p1327pM — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) December 29, 2020