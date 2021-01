Lívia Andrade vai à Justiça contra Pétala Barreiros e diz: ‘Nunca fui amante’

Apresentadora publica nota de repúdio dizendo que ‘levantar a bandeira da mulher não significa prejudicar, destruir ou desconstruir a história de outra mulher’

Reprodução/Instagram/liviaandradereal A apresentadora Lívia Andrade foi acusada de ter um caso com Marcos Araújo enquanto ele era casado



A apresentadora Lívia Andrade, 37, decidiu processar a influenciadora digital Pétala Barreiros, 21, após ser apontada como pivô da separação da jovem e do empresário Marcos Araújo. Acusada de ter se envolvido com o seu atual namorado enquanto ele era casado, a ex-integrante do Jogos dos Pontinhos, do SBT, disparou contra Pétala: “Levantar a bandeira da mulher não significa prejudicar, destruir ou desconstruir a história de outra mulher que trabalhou e batalhou por respeito a vida inteira Hoje me encontro solteira, independente como sempre, nunca fui amante de ninguém, prezo pelo meu caráter, dignidade e não devo satisfação da minha vida afetiva”, declarou Lívia.

A ex-mallandrinha também anunciou que “toda e qualquer pessoa que tentar me difamar, desonrar, me desconstruir profissionalmente, moralmente e na condição de mulher, será processada”. Segundo ela, eventuais indenizações serão direcionadas a entidades que cuidam dos direitos e defesa da mulher. “Desejo um lugar de respeito a todas as mulheres e que empatia e sororidade sejam uma realidade, diferente do momento que estou vivendo agora, pois ocorre uma condenação pública totalmente injusta e incoerente.” Além de Lívia Andrade, assinou a nota de repúdio o advogado Fábio Costa.

Não foi a primeira vez que Lívia atacou a rival. Antes, a apresentadora já havia repudiado Pétala por expor a vida de Marcos Araújo na internet. Entre outras postagens, a influencer já disse que seu casamento acabou após uma traição, já acusou o ex-marido de agressão e publicou áudio de um de seus filhos chorando pela falta do pai. “Florzinha, quando a gente quer ser famosa, quando a gente que expor a nossa vida na internet, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, as pessoas pesquisam, e eu fui pesquisar a sua”, provocou a ex-SBT. Segundo Lívia, Pétala conheceu o ex-marido quando ela tinha 14 anos. Ainda de acordo com a apresentadora, o empresário era casado. O relacionamento entre a jovem e o CEO da Audiomix terminou em março de 2020. Hoje ela está proibida judicialmente de falar sobre ele.

