SBT oficializa saída de Roberto Cabrini da emissora: ‘Admiração mútua’

Desde setembro, jornalista já anunciou que não renovaria com emissora de Silvio Santos e deve ir para a Record

Johnny Drum/Jovem Pan Roberto Cabrini ficou 11 anos no SBT e agora deve seguir para a TV Record



O SBT anunciou a saída do jornalista Roberto Cabrini da emissora nesta terça-feira (13). Desde setembro, Cabrini já tinha tornado público que não renovaria seu contrato com a TV de Silvio Santos, onde trabalhou nos últimos 11 anos. A expectativa é que o jornalista investigativo seja anunciado pela TV Record nos próximos dias, segundo informações do colunista Flávio Ricco. Em nota à imprensa, o SBT frisou que foi de “forma consensual” o fim da parceria com Cabrini. Nas últimas semanas, os apresentadores Maisa Silva, Mamma Bruschetta, Lívia Andrade e Leão Lobo também deixaram a emissora paulista.

Leia o comunicado na íntegra:

“O SBT e Roberto Cabrini anunciam que, de forma consensual, encerram uma parceria de 11 anos repleta de conquistas, admiração mútua e prática de jornalismo investigativo de alto nível. Neste período, o Conexão Repórter, criado e comandado pelo jornalista, acumulou 3 mil minutos na liderança em diferentes horários de exibição e se tornou o programa mais premiado da história da emissora conquistando, entre outros, o ‘Prêmio Esso’, o ‘República’ e 6 vezes o ‘Troféu Imprensa’ de melhor jornalístico (duas delas por unanimidade). Em outra passagem anterior pelo SBT, Cabrini já havia conquistado com suas reportagens o ‘Prêmio Vladimir Herzog’ e o APCA. Neste último ciclo à frente do ‘Conexão Repórter’, Roberto Cabrini venceu 2 vezes o Prêmio Comunique-se (considerado o Oscar do jornalismo no Brasil) na categoria repórter de mídia falada. Roberto Cabrini sai da emissora para assumir novos projetos e deixa portas abertas para um futuro retorno.”