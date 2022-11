Liziane Gutierrez deixa escapar que transou com ex-marido de Jojo Todynho: ‘Nota sete’

Ex-Fazenda também falou que ficou irritada com a atitude de Lucas Souza após eles ficarem

Liziane Gutierrez detalhou seu envolvimento com Lucas Souza



A modelo Liziane Gutierrez, que participou de “A Fazenda 13”, deixou escapar que transou com o ex-marido de Jojo Todynho, o militar Lucas Souza. O affair se tornou público após viralizar imagens deles se beijando em um show no último fim de semana. A ex-Fazenda contava como eles tinham se aproximado quando revelou que a relação não ficou apenas nos beijos. “A gente começou a se falar pelo Instagram, eu acho que ele já estava solteiro, pelo menos ele falou para mim que estava. Eu não ficaria jamais com um homem casado, tenho meus limites de loucura. Começamos a se falar e marcamos de ir nesse show, só que eu estava preocupada da gente aparecer junto, falei: ‘Vai ser ruim para você e vai ser ruim para mim’. No começo, ele falou: ‘Você está certa’”, contou Liziane na rádio “Metropolitana”.

Ao continuar falando do envolvimento com Lucas, a modelo deixou escapar: “Quando a gente acordou… opa”. Os apresentadores da atração ficaram surpresos e perguntaram se tinha sido bom, Liziane respondeu: “Não. Sabe por que? Quando começou, ele acordou de manhã [e viu que] estava saindo em tudo quanto é lugar. Eu falei para ele: ‘Não fala nada, eu não vou falar nada. Fica na sua’. A mídia inteira me procurou e eu não falei. Só que ele não cumpriu com a parte dele, foi aí que eu fiquei puta”. Mesmo com as fotos circulando nas redes sociais, o militar negou que tinha ficado com Liziane. “Cada vez que falava com ele para não falar nada, ele abria a boca e falava mais merda”, disparou a ex-Fazenda. “Nunca mais pego de novo porque foi moleque.” O apresentador novamente questionou se foi bom o envolvimento com Lucas, mas desta vez deixou claro que estava se referindo ao sexo, ela então falou: “Nota sete”. Por fim, Liziane deixou claro que Lucas já é página virada: “Já estou com outro boy. Esse não é moleque”.