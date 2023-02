Longe da TV, ex-galã da Globo pede pix em post que recita poesia

Eduardo Tornaghi, que atuou em sucessos como ‘Dancin’ Days’, está longe das novelas desde 2016

Reprodução/Instagram/eduardo.tornaghi Eduardo Tornaghi atuou em novelas da Globo como 'Dancin' Days' e 'A Gata Comeu'



O ator Eduardo Tornaghi, que fez sucesso em novelas da Globo entre as décadas de 70 e 80, hoje usa as redes sociais como uma forma de divulgar seu trabalho. O artista teve destaque em sucessos como “A Moreninha” (1975), “Dancin’ Days” (1978), “Vereda Tropical” (1984) e “A Gata Comeu” (1985). Nos anos 90, ele esteve no elenco de algumas produções globais, mas no início dos anos 2000 Eduardo se afastou da TV. O retorno aconteceu em 2006, quando ele fez uma participação na série “Carga Pesada”. Nos anos seguintes, o ator passou por outras emissoras, como o SBT, onde atuou em “Uma Rosa com Amor” (2010). O último trabalho que o artista fez na televisão foi “Rock Story”, novela exibida na Globo em 2016. Eduardo, que atualmente tem 70 anos, também soma trabalhos no cinema. Longe do audiovisual, o artista deu aula de teatro e, desde 2019, tem usado as redes sociais para declamar poesias. Em seu perfil no Instagram, ele se define como “militante da arte, educação, gentileza e lucidez”. No último vídeo que postou, em 5 de novembro, ele pediu um pix aos seguidores e escreveu: “Alimente a fonte”.