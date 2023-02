Lore Improta confessa tensão ao desfilar sem tapa-sexo: ‘Medo de pular para fora’

Dançarina, que é casada com o cantor Leo Santana, desfilou pela Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/loreimprota Lore Improta usou uma fantasia representando o ciclo do ouro



A dançarina Lore Improta desfilou na madrugada desta terça-feira, 21, pela Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro. Com uma fantasia dourada e bem cavada nas partes íntimas, a mulher do cantor Leo Santana deu detalhes do seu traje nas redes sociais: “Esse ano estarei representando o ciclo do ouro na história de Rosa Maria Egpicíaca. Desfilarei na passarela do samba representando a sedução do ouro! Com todo o amor, união e veneração que eu tenho por tudo isso, vou dar tudo de mim e buscar todas as energias que existem por aqui”. Lore também contou que decidiu não usar tapa-sexo, mas estava com receio de mostrar demais na avenida.

“Não estou gostando muito disso não porque estou com medo de pular para fora. Estou com esse medo. A gente estava aqui conversando, eu falei: ‘Se pular, vocês me avisem’. Não estou de tapa-sexo porque estou com medo do tapa-sexo voar para fora, aí não sei o que é pior”, disse Lore à imprensa pouco antes de entrar na Sapucaí. Em um vídeo divulgado pela Quem, a dançarina não escondeu sua tensão antes de entrar na avenida. Ela explicou que este ano estava se sentindo mais pressionada pelo fato da música Zona de Perigo, cantada por Leo, ser o hit do Carnaval 2023. O sucesso da música, de fato, deixou o casal em evidência. “Acho que os olhos estão mais direcionados [na gente] por causa desse momento que a gente vem vivendo”.