Luan Santana e Jade Magalhães terminam relacionamento de 12 anos, diz jornal

Artistas ainda não se pronunciaram, mas publicação diz que casal já está separado há duas semanas

Reprodução/Instagram Luan Santana pediu Jade em casamento em setembro do ano passado



Luan Santana e Jade Magalhães terminaram o relacionamento de 12 anos, segundo o jornal Extra. Em setembro do ano passado, o sertanejo pediu a namorada em casamento. O casal já tinha terminado outras vezes, mas estava junto desde 2008. Uma fonte da publicação afirma que a relação chegou ao fim há duas semanas. Nem os artistas nem seus representantes confirmaram a notícia e ambos mantêm no ar as fotos de casal nas redes sociais. “A convivência na quarentena foi ruim para eles. Jade já não é mais a moça que era apenas a namorada do Luan. Ela amadureceu, criou seu nome e quer coisas diferentes, ser mais independente”, disse a fonte ao jornal.