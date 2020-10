Leo Dias: Rapaz que já ficou com Biel administra conta de Raissa Barbosa em site adulto

Jornalista Gabriel Leão afirmou ao Tô na Pan ter se envolvido com funkeiro ainda no início da carreira; artista sempre negou declarações

Reprodução/Instagram/raissabarbosaoficial Raissa Barbosa compartilha conteúdos eróticos no OnlyFans, que podem ser acessados a partir de assinatura mensal



Enquanto Raissa Barbosa dá o que falar em A Fazenda 12, seu amigo Gabriel Leão é o responsável por suas redes sociais aqui fora, incluindo o perfil da peoa no OnlyFans, plataforma que está ganhando popularidade pelo conteúdo adulto vendido por famosos. O jornalista ficou conhecido na imprensa quando, em 2018, afirmou ter ficado com o MC Biel. “Esse não é um caso que eu trouxe à tona agora. A gente teve alguns encontros e algumas ficadas, e por ele ter falado mal dos gays, resolvi expôr isso”, contou ao Tô no Pan lembrando uma fala preconceituosa do funkeiro sobre “gays nordestinos”.

O artista sempre negou as afirmações de Leão. O jornalista, no entanto, diz ter provas de que teve envolvimento com Biel. “A gente se conheceu em Aracaju, quando ele começou a carreira como MC e ainda estava com o DJ Batata. Fechei shows para ele e começamos um contato mais próximo. Tenho contratos assinados por ele desses shows”, disse. À coluna do Leo Dias, Leão garantiu que a relação de Raissa e Biel na Fazenda não estaria comprometida por causa do que aconteceu aqui fora. Sobre o perfil dela no OnlyFans, Gabriel disse que os fãs podem ter acesso a conteúdos eróticos da modelo com assinaturas mensais a partir de US$ 19 (cerca de R$ 105).

