Gusttavo Lima faz primeira live após separação e público pede volta com Andressa Suita

Na apresentação ‘Embaixador no Agronegócio’, fãs apontaram desânimo do cantor

Reprodução/Youtube Gusttavo Lima fez a primeira live depois de se separar de Andressa Suita



Neste sábado, 17, Gusttavo Lima fez sua primeira live depois de anunciar a separação de Andressa Suita. Nomeada de ‘O Embaixador no Agronegócio’ e gravada no meio de uma plantação de soja no estado do Mato Grosso, o sertanejo cantou os maiores hits em mais de 3h40min de apresentação. No entanto, o que chamou mais a atenção dos fãs foi a ausência de Andressa. No chat online no canal do cantor, mensagens como ‘cadê a Andressa?’, ‘volta com a Andressa’, ‘cadê sua namorada nova?’, entre outras foram enviadas.

Entre as músicas do repertório, Gusttavo Lima cantou ‘Investe em Mim‘, música que ficou famosa por causa da ex-esposa, e que a assessoria havia informado antes da apresentação que não seria cantada. Em média, 850 mil pessoas assistiram a live simultaneamente. A animação do cantor também foi questionada. Ele não bebeu muito, como tradicionalmente fez em outras lives, e só interagia na hora de anunciar convidados e patrocinadores. Sobre isso os fãs também comentaram. “Ele não consegue levantar a cabeça, os olhos cobertos com a aba do chapéu”, “Solta a voz, Gusttavo, ainda bem que tem essa banda porque ele não consegue”, “Triste sem Andressa”, entre outros comentários.

Assista abaixo um trecho da live: