Bianca Andrade se emociona com alta hospitalar após acidente de carro: ‘Aprenda a desfrutar o agora’

Boca Rosa estava na Rodovia Presidente Dutra quando automóvel se chocou com uma árvore

Reprodução/Instagram/@bianca Bianca Andrade passou o final de semana com Cris



A empresária Bianca Andrade recebeu alta hospitalar após sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro na madrugada da última quinta-feira, 2. A influenciadora estava acompanhada do filho Cris, de 2 anos, na Rodovia Presidente Dutra quando o automóvel se chocou com uma árvore. Nas redes sociais, Boca Rosa se emocionou com a saída do hospital e deu detalhes sobre o que experienciou. “Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar. Lembro que no mesmo dia do acidente, mais cedo, cheguei a compartilhar com vocês que estava pilhada de reuniões e não tinha tempo para quase nada. Olha o que o destino fez, esfregou uma lição na minha cara. Quero aproveitar e não deixá-la só pra mim”, escreveu. A gente não sabe de nada dessa vida. Então que a gente aprenda a desfrutar o agora, do momento presente, do que está acontecendo. Essa corrida contra o tempo só nos adoece e no final das contas, ninguém sabe o dia de amanhã. Então para quê tanta pressa?”, questionou.